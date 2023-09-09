- Думаю, что "Спартак" может на равных бороться с "Зенитом", но порой в футболе есть непредсказуемые моменты, и нельзя предугадать, кто будет победителем на бумаге в том или ином матче. Думаю, если "Спартак" будет играть как в первых матчах сезона, то шансы в играх с "Зенитом" есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, спартаковцы могут навязывать борьбу, - цитирует Карреру Matchtv.ru.
В семи стартовых турах Российской премьер-лиги московский "Спартак" набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице девятое место, при этом в трех первых матчах чемпионата красно-белые одержали три победы и находились во главе таблицы. Отставание столичного клуба от действующего чемпиона страны петербургского "Зенита", идущего на второй позиции, составляет 4 очка. Возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар", в активе которого 17 очков в 7 матчах.
Очный матч "Спартака" и "Зенита" в рамках 5 тура РПЛ завершился выездной победой сине-бело-голубых со счетом 3:1.
Каррера: "Спартак" может на равных бороться с "Зенитом", если будет играть как в первых матчах сезона
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о возможности красно-белых бороться в РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"