Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Кубань1 тайм

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
0 - 1 0 1
БельгияЗавершен
Андорра
19:00
БеларусьНе начат
Эстония
19:00
ШвецияНе начат
Украина
19:00
АнглияНе начат
Румыния
21:45
ИзраильНе начат
Косово
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
ИталияНе начат

Каррера: "Спартак" может на равных бороться с "Зенитом", если будет играть как в первых матчах сезона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о возможности красно-белых бороться в РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
- Думаю, что "Спартак" может на равных бороться с "Зенитом", но порой в футболе есть непредсказуемые моменты, и нельзя предугадать, кто будет победителем на бумаге в том или ином матче. Думаю, если "Спартак" будет играть как в первых матчах сезона, то шансы в играх с "Зенитом" есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, спартаковцы могут навязывать борьбу, - цитирует Карреру Matchtv.ru.

В семи стартовых турах Российской премьер-лиги московский "Спартак" набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице девятое место, при этом в трех первых матчах чемпионата красно-белые одержали три победы и находились во главе таблицы. Отставание столичного клуба от действующего чемпиона страны петербургского "Зенита", идущего на второй позиции, составляет 4 очка. Возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар", в активе которого 17 очков в 7 матчах.

Очный матч "Спартака" и "Зенита" в рамках 5 тура РПЛ завершился выездной победой сине-бело-голубых со счетом 3:1.


Спартак Зенит Каррера
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится