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Нагорных: уход Изидора ни в коем случае не означает, что "Локомотив" станет слабее

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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о переходе нападающего Вильсона Изидора в петербургский "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
– Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее. На сегодняшний день в "Локомотиве" собраны сильные, мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб. Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи.

Ранее стало известно о том, что нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор на правах арендного соглашения перешел в петербургский "Зенит". До окончания нынешнего сезона француз будет выступать в стане сине-бело-голубых. При этом команда с берегов Невы имеет право выкупить форварда у "железнодорожников".

Московский "Локомотив" после семи туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 12 очков. Красно-зеленые занимают шестое место в турнирной таблице.

Источник: Sport24


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