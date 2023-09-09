– Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее. На сегодняшний день в "Локомотиве" собраны сильные, мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб. Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи.
Ранее стало известно о том, что нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор на правах арендного соглашения перешел в петербургский "Зенит". До окончания нынешнего сезона француз будет выступать в стане сине-бело-голубых. При этом команда с берегов Невы имеет право выкупить форварда у "железнодорожников".
Московский "Локомотив" после семи туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 12 очков. Красно-зеленые занимают шестое место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Нагорных: уход Изидора ни в коем случае не означает, что "Локомотив" станет слабее
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о переходе нападающего Вильсона Изидора в петербургский "Зенит".
Фото: "Чемпионат"