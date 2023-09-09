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Озбилиз: в этом сезоне "Спартак" немного лихорадит, но все только началось. По-прежнему слежу за командой

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Бывший полузащитник "Спартака" Арас Озбилиз высказался о возвращении в Москву для участия в матче памяти Ильи Цымбаларя.
Фото: ФК "Спартак"
"Очень хотел приехать, сильно скучал по Москве и "Спартаку". У меня отличные воспоминания отсюда, рад быть здесь. Я и сейчас слежу за "Спартаком". Смотрю результаты матчей, по возможности смотрю сами игры. В этом сезоне команду немного лихорадит, но все только началось. Надеюсь, что все наладится, придет стабильность", — сказал Озбилиз.

Армянский футболист отметил, что до сих пор общается с Квинси Промесом, который продолжает выступать за "Спартак". Также Озбилиз поддерживает общение с Юрой Мовсисяном, ныне проживающим в Америке. Озбилиз считает, что "Спартак" должен всегда бороться за трофеи, а в нынешнем сезоне у команды для этого ещё сохраняются шансы.

Отметим, что красно-белые после семи матчей РПЛ идут в турнирной таблице на девятом месте.

Источник: РИА Новости.


Спартак Озбилиз
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