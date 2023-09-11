"Главный тренер у нас достаточно хороший, наш стиль игры меняется, у нас атакующий футбол, много моментов, но не всегда получается сыграть "на ноль". Сейчас мы хотим играть футбол не без мысли, не просто выбивать мяч, мы подходим к каждому сопернику с пониманием, надеемся продолжать в таком же ритме.
Каждый год мы ставим перед собой цель выиграть и чемпионат, и Кубок. Есть разные причины, но цель всегда самая высокая", — сказал Шунин.
Чешский специалист возглавил московскую команду перед стартом нынешнего сезона. Ранее Личка с августа 2020 года работал в "Оренбурге", с которым вернулся в Российскую Премьер-Лигу и в первом же сезоне занял с командой седьмое место в турнирной таблице. Нынешняя команда для "Динамо" удачно: у команды 14 очков в семи турах и четвёртая строчка в таблице. Столько же очков у идущих выше "Крыльев Советов" и "Зенита". Лидирует "Краснодар", набравший 17 очков.
Источник: ТАСС.
Шунин: каждый год мы в "Динамо" ставим перед собой цель выиграть и чемпионат, и Кубок
Вратарь "Динамо" Антон Шунин признался, что в команде ежегодно ставятся самые высокие задачи.
Фото: ФК "Динамо"