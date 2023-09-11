"Я рассказывал, что могу привезти игрока в Россию? Он дорого сейчас стоит. Предлагали в ЦСКА, очень долго разговаривали с клубом. Но там сказали, что очень дорого", — сказал Короман.
24-летний Йовельич выступает за американскую команду с лета 2021 года, когда перешёл из немецкого "Айнтрахта". В нынешнем сезоне на счету нападающего 28 проведённых матчей, три гола и три результативные передачи. Рыночная стоимость сербского игрока оценивается в 3,5 миллиона евро. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.
Источник: Sport24.
Агент Йовельича: предлагали Деяна в ЦСКА. В клубе заявили, что это очень дорого
Агент Огнен Короман, представляющий интересы нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Деяна Йовельича, объяснил, почему его клиент не оказался в клубе РПЛ.
Фото: "Лос-Анджелес Гэлакси"