"Практически у всех сейчас в России есть какие-то опции выкупа. У нас была возможность его удержать. Мы верим, что он может прогрессировать и быть еще более востребованным. Поэтому сегодня он с нами", — сказал Осинькин.
23-летний Гарре стал игроком российского клуба в январе 2023 года, перейдя из "Расинга" за 1,7 миллиона евро. За эту сумму самарская команда приобрела лишь часть прав на аргентинского футболиста. В нынешнем сезоне у спортсмена участие в семи матчах, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи.
Источник: Metaratings.
Осинькин — о Гарре: у "Крыльев" была возможность его удержать. Верим, что он может быть более востребованным
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о нападающем команды Бенхамине Гарре.
Фото: "Чемпионат"