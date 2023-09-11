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Осинькин — о Гарре: у "Крыльев" была возможность его удержать. Верим, что он может быть более востребованным

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о нападающем команды Бенхамине Гарре.
Фото: "Чемпионат"
"Практически у всех сейчас в России есть какие-то опции выкупа. У нас была возможность его удержать. Мы верим, что он может прогрессировать и быть еще более востребованным. Поэтому сегодня он с нами", — сказал Осинькин.

23-летний Гарре стал игроком российского клуба в январе 2023 года, перейдя из "Расинга" за 1,7 миллиона евро. За эту сумму самарская команда приобрела лишь часть прав на аргентинского футболиста. В нынешнем сезоне у спортсмена участие в семи матчах, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: Metaratings.


Осинькин Крылья Советов Гарре
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