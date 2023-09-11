"Ему надо пять забить – и сразу все вспомнят, что он и в штрафной, и вне штрафной играет. Сколько на нём пенальти в прошлом сезоне было, голевые делал, три гола в Кубке забил…" — сказал Осинькин.
27-летний Писарский в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Нападающий долгое время восстанавливался после травмы, из-за чего провёл на поле всего 38 минут. Отметим, что соглашение нападающего с самарской командой рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Metaratings.
Осинькин: Писарскому надо пять забить – и сразу все вспомнят, что он и в штрафной, и вне штрафной играет
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о нападающем команды Владимире Писарском.
Фото: Дарья Исаева / CЭ