Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
16:30
ХимкиНе начат
Торпедо
19:30
АкронНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
19:00
ХорватияНе начат
Словакия
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Исландия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Латвия
21:45
УэльсНе начат
Португалия
21:45
ЛюксембургНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Египет (U-23)
19:00
РоссияНе начат

Осинькин: Писарскому надо пять забить – и сразу все вспомнят, что он и в штрафной, и вне штрафной играет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о нападающем команды Владимире Писарском.
Фото: Дарья Исаева / CЭ
"Ему надо пять забить – и сразу все вспомнят, что он и в штрафной, и вне штрафной играет. Сколько на нём пенальти в прошлом сезоне было, голевые делал, три гола в Кубке забил…" — сказал Осинькин.

27-летний Писарский в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Нападающий долгое время восстанавливался после травмы, из-за чего провёл на поле всего 38 минут. Отметим, что соглашение нападающего с самарской командой рассчитано до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.


Осинькин Писарский Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится