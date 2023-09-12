- Конечно, Дзюба нам сильно помог. Плюс он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке. Но он и напихать может очень сильно - особенно тем, кто моментами забивает на игру. Если кто-то не добежит, то в перерыве он может очень жестко высказать. Иногда и во время игры, но на поле я стараюсь его сдерживать, - приводит слова Баринова "Чемпионат".
35-летний нападающий Артем Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом" в феврале 2023 года. В весенней части сезона-2022/2023 "железнодорожники" стали лучшей командой Российской премьер-лиги по набранным очкам, завоевав 32 очка в 13 турах, и к финишу первенства поднялись из зоны стыковых матчей на восьмое место в турнирной таблице. На счету Дзюбы 8 голов и 5 ассистов в 13 матчах за красно-зеленых в прошлом сезоне и 2 гола при 2 ассистах в 6 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.
Баринов: Дзюба сильно помог "Локомотиву". Очень наладил атмосферу в раздевалке
Капитан "Локомотива" опорный полузащитник Дмитрий Баринов рассказал о роли в команде нападающего Артема Дзюбы.
Фото: социальные сети Артема Дзюбы