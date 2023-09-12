Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Бельгия
21:45
ЭстонияНе начат
Швеция
21:45
АвстрияНе начат
Испания
21:45
КипрНе начат
Швейцария
21:45
АндорраНе начат
Румыния
21:45
КосовоНе начат
Норвегия
21:45
ГрузияНе начат
Мальта
21:45
Северная МакедонияНе начат
Италия
21:45
УкраинаНе начат
Израиль
21:45
БеларусьНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат
Шотландия
21:45
АнглияНе начат
Германия
22:00
ФранцияНе начат

Баринов: Дзюба сильно помог "Локомотиву". Очень наладил атмосферу в раздевалке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан "Локомотива" опорный полузащитник Дмитрий Баринов рассказал о роли в команде нападающего Артема Дзюбы.
Фото: социальные сети Артема Дзюбы
- Конечно, Дзюба нам сильно помог. Плюс он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке. Но он и напихать может очень сильно - особенно тем, кто моментами забивает на игру. Если кто-то не добежит, то в перерыве он может очень жестко высказать. Иногда и во время игры, но на поле я стараюсь его сдерживать, - приводит слова Баринова "Чемпионат".

35-летний нападающий Артем Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом" в феврале 2023 года. В весенней части сезона-2022/2023 "железнодорожники" стали лучшей командой Российской премьер-лиги по набранным очкам, завоевав 32 очка в 13 турах, и к финишу первенства поднялись из зоны стыковых матчей на восьмое место в турнирной таблице. На счету Дзюбы 8 голов и 5 ассистов в 13 матчах за красно-зеленых в прошлом сезоне и 2 гола при 2 ассистах в 6 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.


Локомотив Дзюба Баринов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится