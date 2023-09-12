Утверждается, что у "Крыльев Советов" будет возможность выкупа футболиста.
В нынешнем сезоне 20-летний игрок провёл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах. Отметиться результативными действиями ему не удалось.
Контракт Ушакова с ЦСКА действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 000 евро.
Ушаков - воспитанник московского "Локомотива".
Источник: [leech=https://www.championat.com/football/news-5239013-poluzaschitnik-cska-egor-ushakov-pereshyol-v-krylya-sovetov-na-pravah-arendy.html]"Чемпионат"/leech]
"Чемпионат": "Крылья Советов" арендовали Ушакова у ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков продолжит карьеры в "Крыльях Советов". Самарский клуб арендовал футболиста.
Фото: "Чемпионат"