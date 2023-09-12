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"Чемпионат": "Крылья Советов" арендовали Ушакова у ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков продолжит карьеры в "Крыльях Советов". Самарский клуб арендовал футболиста.
Фото: "Чемпионат"
Утверждается, что у "Крыльев Советов" будет возможность выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне 20-летний игрок провёл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах. Отметиться результативными действиями ему не удалось.

Контракт Ушакова с ЦСКА действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 000 евро.

Ушаков - воспитанник московского "Локомотива".

Источник: [leech=https://www.championat.com/football/news-5239013-poluzaschitnik-cska-egor-ushakov-pereshyol-v-krylya-sovetov-na-pravah-arendy.html]"Чемпионат"/leech]


ЦСКА Крылья Советов Ушаков
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