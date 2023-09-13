"Как вернуть российские клубы в еврокубки? Если политики сядут поговорить, то все случится в один день. Все будет хорошо, миру надо жить в мире, а прямо сейчас — найти выход из ситуации. Путин — сильный лидер, уверен, он справится с этим", — сказал Эменике.
Отметим, что с марта 2022 года российские клубы и сборные не имеют возможности выступать на международных соревнований и турнирах из-за отстранения, случившегося после начала событий 24 февраля 2022 года на Украине. Отстранение введено совместным решением ФИФА и УЕФА. Вероятно, оно не будет снято раньше окончания выше описанных событий.
Источник: Sport24.
Эменике: политики могут вернуть российские клубы в еврокубки за день. Путин — сильный лидер, он справится с этим
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике считает, что российские клубы в еврокубки можно вернуть за день.
Фото: "Чемпионат"