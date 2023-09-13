- Головин? На поле реально видно, что футболист приехал из Европы. Конечно, у него видно виденье игры и понимание футбола. Головин - чуть другого уровня футболист, - передает слова Солдатенкова "Чемпионат".
27-летний российский полузащитник Александр Головин с августа 2018 года выступает во французской Лиге 1 за "Монако". 12 сентября Головин после почти двухлетнего перерыва сыграл за сборную России в выездном товарищеском матче против Катара (1:1). Единственный гол нашей команды в этой игре на счету центрального защитника Александра Солдатенкова.
Сборная России с Головиным смотрится куда интереснее. Но у Катара всё равно не выигрывает
Солдатенков: Головин - чуть другого уровня футболист
Защитник "Крыльев Советов" и сборной России Александр Солдатенков высказал мнение о полузащитнике национальной команды и "Монако" Александре Головине.
Фото: РФС