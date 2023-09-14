"Был ли вариант вновь поиграть в "Ахмате"? Да, такой вариант был, но я не захотел работать с Ташуевым. Руководству клуба я сказал, что очень им благодарен за два года. При других обстоятельствах я бы перешел в "Ахмат", но не к этому тренеру", — сказал Карапузов.
23-летний Карапузов выступал в составе грозненской команды с 2021 по 2023 год на правах аренды. За это время нападающий в 54 матчах забил три гола и отдал семь результативных передач. Сейчас спортсмен играет за "Пари НН", права на него принадлежат московскому "Динамо".
Ташуев был уволен из "Ахмата" в августе 2023 года. Сейчас он тренирует "Факел".
Источник: "РБ Спорт".
Карапузов: отказался от возвращения в "Ахмат" из-за Ташуева
Бывший нападающий "Ахмата" Владислав Карапузов рассказал, что отказался от возвращения в грозненскую команду из-за Сергея Ташуева.
Фото: ФК "Ахмат"