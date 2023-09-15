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Глушаков и Щенников могут продолжить карьеру в костромском "Спартаке"

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Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников могут стать игроками костромского "Спартака", выступающего во Второй лиге.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, это может произойти в течение ближайших двух недель. Именно этот срок разрешен регламентом на дозаявки свободных агентов. Отмечается, что ежемесячный оклад 36-летнего Глушакова в "Спартаке" может составить 300 тысяч рублей. Оба футболиста предложены руководству костромского клуба.

В прошлом сезоне Глушаков играл в нижегородском "Пари НН", а Щенников выступал за московский ЦСКА. Стороны не стали продлевать контракты, которые истекли по окончании сезона.

Источник: Metaratings


Спартак Нижний Новгород Щенников ЦСКА Глушаков Российские трансферы
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