Как утверждает источник, это может произойти в течение ближайших двух недель. Именно этот срок разрешен регламентом на дозаявки свободных агентов. Отмечается, что ежемесячный оклад 36-летнего Глушакова в "Спартаке" может составить 300 тысяч рублей. Оба футболиста предложены руководству костромского клуба.
В прошлом сезоне Глушаков играл в нижегородском "Пари НН", а Щенников выступал за московский ЦСКА. Стороны не стали продлевать контракты, которые истекли по окончании сезона.
Источник: Metaratings
Глушаков и Щенников могут продолжить карьеру в костромском "Спартаке"
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников могут стать игроками костромского "Спартака", выступающего во Второй лиге.
Фото: ФК "Спартак"