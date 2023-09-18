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Бистрович: не соверши "Балтика" глупых ошибок, то победа над "Ростовом" была бы у нас в кармане

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Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович высказался после матча с "Ростовом" (2:2) в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Дебют у меня и правда получился отличным... Разочарован, что нам не удалось победить "Ростов", но мы показали свой потенциал и характер. Не соверши глупых ошибок, три очка были бы у нас в кармане", — сказал Бистрович.

Отметим, что хорватский футболист арендован калининградской командой у московского ЦСКА до конца сезона с возможностью выкупа. Сообщалось, что эта опция составляет около 800 тысяч евро. Московский клуб спортсмен представлял с января 2018 года.

Источник: "Чемпионат".


Бистрович Ростов Балтика
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