"Дебют у меня и правда получился отличным... Разочарован, что нам не удалось победить "Ростов", но мы показали свой потенциал и характер. Не соверши глупых ошибок, три очка были бы у нас в кармане", — сказал Бистрович.
Отметим, что хорватский футболист арендован калининградской командой у московского ЦСКА до конца сезона с возможностью выкупа. Сообщалось, что эта опция составляет около 800 тысяч евро. Московский клуб спортсмен представлял с января 2018 года.
Источник: "Чемпионат".
Бистрович: не соверши "Балтика" глупых ошибок, то победа над "Ростовом" была бы у нас в кармане
Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович высказался после матча с "Ростовом" (2:2) в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"