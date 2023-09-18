"Когда Джикия был в полном порядке, то причин никаких не было. Сейчас это не тот Джикия, который успевает везде. Их связка с Дуарте вообще не работает", — сказал Корнеев.
В нынешнем сезоне капитан "Спартака" принял участие в cеми матчах во всех турнирах, проведя на поле 526 минут. За это время он не отметился результативными действиями.
23-летний Дуарте сыграл в девяти матчах и также не отметился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ".
Корнеев: это не тот Джикия, который успевает везде. Их связка с Дуарте вообще не работает
Российский тренер и функционер Игорь Корнеев высказался о ситуации с защитниками в "Спартаке".
Фото: РИА Новости / Александр Ступников