– Неоднократно говорил, что Дзюба – очень важный игрок для нашей команды. Действительно, у нас есть зависимость от Дзюбы. Он очень яркая личность, хороший центральный форвард. Во многом его форма влияет на нашу игру и отчасти так и есть, что побеждаем, когда у него идет игра, – приводит слова Тикнизяна Metaratings.
В стартовавшем сезоне форвард "Локомотива" Артем Дзюба принял участие в 7 матчах, записав на свой счет 2 гола и 2 ассиста. В минувшем туре чемпионата России команда Михаила Галактионова пропустила два мяча от "Оренбурга" и потерпела поражение, прервав 4-матчевую беспроигрышную серию. Дзюба запомнился тем, что по ходу первого тайма порвал на себе игровую майку. После восьми сыгранных туров "железнодорожники" с 12 очками идут восьмыми в таблице РПЛ.
Тикнизян: у "Локомотива" есть зависимость от Дзюбы. Он очень яркая личность, хороший центрфорвард
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян оценил влияние нападающего Артема Дзюбы на игру и результаты "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"