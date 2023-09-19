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Федотов — об уходе Гайча: он дал понять, что прямо сейчас не помог бы ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил причину ухода нападающего Адольфо Гайча на правах аренды в турецкий "Ризерспор".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Пока после возвращения из Италии Гайч нам дал понять, что прямо сейчас не помог бы нам: ему еще нужно дальнейшее развитие. А также игровая практика, которую, надеемся, он будет получать в "Ризеспоре", — сказал Федотов.

Ранее агент аргентинского футболиста заявил, что его клиент не собирался уходить из московской команды и хотел добиться с ней успеха. Он посоветовал обратиться к совету директоров ЦСКА, чтобы выяснить, почему Гайч был отправлен в аренду. Отметим, что для Адольфо, выступающего за ЦСКА с 2020 года, это четвёртая аренда, будучи игроком российского клуба.

Источник: Sport24.


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