– Уже тяжело воспринимать эти двойные стандарты, если такие очевидные моменты, как с Александровым, не принимают во внимание. Если мяч не в игре, то, наверное, это красная карточка. Отошлем эти эпизоды в ЭСК – пусть смотрят. Это не значит, что судьи виноваты, но тяжело уже, когда такие моменты пропускаются. Нужно, наверное, смотреть и разбираться. Или если это "Спартак", то можно? Давайте мы другие клубы и их футболистов уважать будем. К сожалению, не получается. Поэтому уже тяжело все это воспринимать, – приводит слова 54-летнего специалиста "Матч ТВ".
19 сентября "Пари Нижний Новгород" на своем поле потерпел разгромное поражение от московского "Спартака" со счетом 0:3. Два гола в ворота волжан "красно-белые" забили в компенсированное время благодаря усилиям нападающего Квинси Промеса, сделавшего 1+1. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля набрала 12 очков и досрочно обеспечила себе выход в следующую стадию Кубка России с 1-го места в квартете D. "Пари НН" замыкает таблицу группы, имея в активе 2 очка. После финального свистка главный тренер "Пари НН" Сергей Юран раскритиковал решения рефери Евгения Буланова.
В ближайшем туре РПЛ "Спартак" примет "Динамо" в столичном дерби, которое пройдет 23 сентября на "Открытие Банк Арене", а "Пари Нижний Новгород" 24 сентября на своем поле встретится с "Оренбургом".
Юран – о судействе: тяжело воспринимать эти двойные стандарты. Или если это "Спартак", то можно?
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран подверг критике работу арбитра Евгения Буланова в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против "Спартака" (0:3).
Фото: "Матч ТВ"