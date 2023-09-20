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РФС в ноябре намерен реконструировать "золотой матч" "Локомотив" – ЦСКА 2002 года

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Российский футбольный союз в ноябре планирует реконструировать "золотой матч" между столичными командами "Локомотив" и ЦСКА, который состоялся в 2002 году.
Фото: РФС
Как рассказал источнику глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, игра может состояться во время международной паузы на матчи национальных сборных. На октябрь запланирован матч с участием легенд сборной России. Предыдущая аналогичная встреча прошла в минувшем июне в Санкт-Петербурге между ветеранами национальной команды и "Зенита" образца 2008 года. Отмечается, что дата и место проведения игры пока не определены.

Источник: "Матч ТВ"


Локомотив ЦСКА РФС
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