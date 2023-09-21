Мусаев: я работал в "Краснодаре" три года. Не хочу критиковать Ивича

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, почему он не хочет критиковать нынешнего наставника "быков" Владимира Ивича.



Фото: ФК "Краснодар"

– Я работал в "Краснодаре" три года, у меня был хороший шанс, огромная поддержка. Не хочу критиковать Ивича. В "Краснодаре" очень сложно работать. Если в общих чертах, Ивич — тренер, который дает результат и ищет способы побеждать.



46-летний Владимир Ивич стал главным тренером "Краснодара" в январе 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с "быками" рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги южане сумели заработать 18 очков за восемь туров. В настоящее время подопечные Ивича занимают первое место в турнирной таблице.



39-летний Мурад Мусаев возглавлял "Краснодара" с июля 2018 по апрель 2021 года.



Источник: ютуб-канал "Это футбол, брат"