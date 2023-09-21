"Как по мне, в "Спартаке" сейчас нет явного лидера. Сейчас однозначно есть Соболев и Джикия [которые ведут за собой]. К сожалению, сейчас у Джикии много травм. Также он получает много желтых карточек и некрасивых удалений, которые мешают команде. То же самое было у Сашки Соболева", — сказал Титов.
Титов выразил надежду, что сейчас в игре "Спартака" всё изменится, а после международной паузы, завершившейся несколько дней назад, игроки "Спартака" будут играть лучше. Красно-белые после паузы уже одержали две победы, обыграв в чемпионате и Кубке России "Сочи" (1:0) и "Пари НН" (3:0), соответственно.
Источник: Metaratings.
Титов: у Джикии и Соболева много желтых карточек и некрасивых удалений, которые мешают команде
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался о защитнике команды Георгии Джикии и нападающем Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"