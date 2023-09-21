Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
17:15
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Олимпиакос
22:00
ФрайбургНе начат
Аякс
22:00
МарсельНе начат

Бут: понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист российских команд Мэттью Бут высказался об отстранении России от международных соревнований.
Фото: ФК "Ростов"
"Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды. Я надеюсь, что политики с обеих сторон придут к здравому смыслу... Важно остановиться и провести переговоры, однако не похоже, что это произойдет в ближайшее время", — сказал Бут.

Напомним, российские клубы и сборные получили запрет на выступления в международных матчах и соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА в марте 2022 года. Организации приняли такое решение из-за начала конфликта на Украине. Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что бан будет снят после того, как закончатся события 24 февраля 2022 года.

Источник: "Чемпионат".


ФИФА УЕФА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится