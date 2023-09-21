"Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды. Я надеюсь, что политики с обеих сторон придут к здравому смыслу... Важно остановиться и провести переговоры, однако не похоже, что это произойдет в ближайшее время", — сказал Бут.
Напомним, российские клубы и сборные получили запрет на выступления в международных матчах и соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА в марте 2022 года. Организации приняли такое решение из-за начала конфликта на Украине. Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что бан будет снят после того, как закончатся события 24 февраля 2022 года.
Источник: "Чемпионат".
Бут: понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды
Бывший футболист российских команд Мэттью Бут высказался об отстранении России от международных соревнований.
Фото: ФК "Ростов"