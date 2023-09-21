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Арсен Адамов: должен был играть во второй части чемпионата, но Семак говорил: "терпи, работай"

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Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов, выступающий в команде на правах аренды из "Зенита", рассказал о своём отношении к малой игровой практике в стане чемпиона России.
Фото: ФК "Зенит"
"Последние зимние сборы в "Зените" я провел очень хорошо и считаю, что должен был играть во второй части чемпионата. Семак говорил: "Терпи, работай". В душе я был спокоен — не мог ничего себе предъявить", — сказал Адамов.

Адамов заявил, что не согласен с тем, что так и не получил нормального шанса в стане чемпиона России, но считает, что такова жизнь и ничего не поделать. Спортсмен считает, что сделал всё, что мог, так как хорошо смотрелся на тренировках. Сейчас защитник играет на правах аренды за "Оренбург". Ранее он сообщил, что "Зенит" отказался его отпускать в другие российские команды.

Источник: Sport24.


Адамов Зенит Оренбург Семак
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