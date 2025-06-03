"Проблема в "Динамо", а не в тренерах, которые там работают. Ощущение, что "Динамо" ищет мозги там, где не надо искать. Конечно, Карпин — авторитетный тренер на сегодняшний день, возглавляющий национальную команду. К тому же ещё и россиянин", - цитирует Овчинникова "Чемпионат".
Напомним, что в мае руководство московского "Динамо" отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера клуба. Временно исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев, который входил в тренерский штаб чешского специалиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может занять аналогичную должность в "Динамо". По итогам минувшего сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов в 30 турах.
Овчинников: проблема в "Динамо", а не в тренерах, которые там работают
Отечественный тренер Валерий Овчинников высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера "Динамо".
Фото: РФС