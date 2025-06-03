"Это мое внутреннее решение. Я понял, что нужно двигаться дальше. Григорий Викторович Иванов об этом знал. Как воспринял президент? Спросите лучше у него", - цитирует Шатова "КП Екатеринбург".
По итогам сезона-2024/2025 екатеринбургский "Урал" занял четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги. Екатеринбуржцы уступили грозненскому "Ахмату" в переходных матчах за право участия в следующем сезоне РПЛ с общим счетом 2:3.
Напомним, что Олег Шатов стал главным тренером екатеринбургского клуба в ноябре 2024 года, сменив на этом посту Евгения Аверьянова. У специалиста нет тренерской лицензии PRO, поэтому главным тренером был назначен Сергей Томаров, а Олег Шатов стал его помощником.
"Нужно двигаться дальше". Шатов - об уходе из "Урала"
Олег Шатов рассказал, что покинул пост главного тренера "Урала".
Фото: ФК "Урал"