"Для Джикии "Локомотив" — хороший вариант. Он однозначно не останется в "Химках", а уезжать куда-то в таком возрасте вряд ли захочется. "Локомотив" довольно молодая команда, Джикия поделится своим опытом, особенно с защитниками", - цитирует Семшова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Георгий Джикия перейдет в московский "Локомотив" и заключит контракт с клубом на один год.
В минувшем сезоне защитник провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 19 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро. Ранее РФС не выдал "Химкам" лицензию, необходимую для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Семшов: для Джикии "Локомотив" — хороший вариант
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о возможном переходе Георгия Джикии в "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"