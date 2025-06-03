«Я против, чтобы Карпин совмещал посты в сборной и в клубе! Тренируй либо национальную команду, либо «Динамо». Где мы в мире видели такое совмещение? Кого мы удивить пытаемся все время? Так быть не должно! Это мое мнение, я другого варианта не вижу — тренер должен заниматься одним делом», — заявил Канчельскис «РБ Спорт».
Ранее в СМИ были новости, что Карпин согласовал с клубом трёхлетний контракт и получил разрешение РФС на совмещение работы в «Динамо» и сборной России. Ожидается, что официальное объявление о назначении 56-летнего специалиста состоится в период с 11 по 15 июня. Первая тренировка под его руководством запланирована на 16 июня.
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела четыре матча, добившись трех побед и 1 раз проиграв.
Канчельскис — о возможной работе Карпина в двух местах: тренируй либо национальную команду, либо "Динамо"
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможное совмещение Валерием Карпиным должностей главного тренера сборной России и московского «Динамо».
Фото: РФС