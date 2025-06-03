"Если будет возможность поиграть в Европе, то хотел бы попробовать. Только топ-5? Не знаю. Буду смотреть, когда будут какие-то предложения. Другой клуб РПЛ? В России — только ЦСКА", - цитирует Облякова Sport24.
В прошлом сезоне Иван Обляков провел за ЦСКА во всех турнирах 41 матч и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 9 миллионов евро, контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.
Обляков: хотел бы попробовать свои силы в Европы, в России - только ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своих планах на карьеру.
Фото: ПФК ЦСКА