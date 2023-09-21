"А кто у нас там барахтается внизу? Игнашевича не тронут, Карпина не тронут... Поэтому, ну я не вижу в ближайшее время, чтобы кого-то отправят в отставку. На мой взгляд, все, что можно было поменять, уже поменяли", — сказал Белоус.
Напомним, Валерий Карпин, совмещающий работу в клубе с постом главного тренера в сборной России, возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года. С августа 2021 по марта 2022 года он покидал команду.
Игнашевич возглавил "Балтику" в октябре 2021 года и на второй сезон вывел команду в Российскую Премьер-Лигу.
Источник: "Спорт день за днём".
Белоус: Игнашевича не тронут, Карпина не тронут
Российский функционер Юрий Белоус считает, что главного тренера "Ростова" Валерия Карпина и наставника "Балтики" Сергея Игнашевича не уволят со своих постов.
Фото: РИА Новости / Юрий Белоус