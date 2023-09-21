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Тренер "Оренбурга" Деограсия: многие говорят, что пенальти — лотерея, но я в это не верю. Их нужно тренировать

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал победу своей команды над воронежским "Факелом" (0:0, 4:2 по пен) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Оренбург"
— Игра была равной. "Оренбург" чаще доходил до штрафной площади соперника, у нас было больше желания выиграть. Как отрабатывали пенальти? Мы были спокойны. Многие говорят, что пенальти — лотерея, но я в это не верю. Пенальти нужно тренировать.

Сегодня "Оренбург" дома сыграл против воронежского "Факела". Встреча вошла в программу очередного игрового дня группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. В основное время команды так и не сумели определить победителя. В связи с этим дело дошло до серии пенальти. По итогам 11-метровых ударов удача улыбнулась хозяевам поля. Подопечные Давида Деограсии одержали викторию со счетом 4:2.

Источник: "Матч ТВ"


Оренбург Деограсия Факел Кубок России
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