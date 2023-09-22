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Селюк — о паспорте РФ Конате: он не руководствовался какими-то спортивными выгодами

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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего "Ахмата" Мохамеда Конате, объяснил, почему футболист принял решение получить российский паспорт.
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press
"Конате не руководствовался какими-то спортивными выгодами. У него жена — россиянка, у ребенка тоже есть гражданство РФ", — сказал Селюк.

Агент отметил, что его клиент проживает на территории Российской Федерации уже не первый год, поэтому оформил паспорт гражданина этой страны для удобства своей семьи.

25-летний Конате впервые оказался в России в 2016 году, когда полгода отыграл за "Урал" из Екатеринбурга. В 2019 году он играл за "Тамбов", а затем два сезона выступал за "Химки". С 2021 года спортсмен представляет "Ахмат".

Источник: "РБ Спорт".


Селюк Конате Ахмат
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