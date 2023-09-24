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Федун: похоже, Абаскаль нащупывает основной состав. Важно, что "Спартак" не пропускает три матча

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Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун высказался после победы команды над "Динамо" (1:0) в 9-м туре РПЛ.
Фото: Олег Яковлев / РБК
"Игра тяжелая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно. Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав", — сказал Федун.

Функционер считает, что будь нападающий Промес поучадливее, то счёт мог бы быть крупнее. Однако Федун отметил, что у "Динамо" были шансы. Бывший президент "Спартака" поздравил всех болельщиков команды с победой

Источник: "Спорт-Экспресс".


Федун Спартак Динамо
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