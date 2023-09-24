"Игра тяжелая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно. Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав", — сказал Федун.
Функционер считает, что будь нападающий Промес поучадливее, то счёт мог бы быть крупнее. Однако Федун отметил, что у "Динамо" были шансы. Бывший президент "Спартака" поздравил всех болельщиков команды с победой
Источник: "Спорт-Экспресс".
Федун: похоже, Абаскаль нащупывает основной состав. Важно, что "Спартак" не пропускает три матча
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун высказался после победы команды над "Динамо" (1:0) в 9-м туре РПЛ.
Фото: Олег Яковлев / РБК