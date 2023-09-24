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Федотов - о ничьей 3:3 с "Ростовом": получили творческий пинок от соперника, после которого ЦСКА взялся за дело

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Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями после матча с "Ростовом" в 9?м туре чемпионата России (3:3).
Фото: РИА Новости
- Получили творческий пинок от соперника, после которого мы взялись за дело. Забили, создали предостаточно в первом тайме, чтобы сравнять уже тогда. Нам есть над чем подумать. Явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями. Будем искать новые решения. Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя.

Матч 9-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Ростов" принимал на своем поле московский ЦСКА, завершился вничью со счетом 3:3. Подопечные Владимира Федотова дважды по ходу встречи уступали с разницей в два мяча, однако все же сумели вырвать одно очко. Забитыми мячами в составе "армейцев" отметились защитник Келлвен, нападающий Федор Чалов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев. Напомним, в прошлом туре москвичи также уступали 2:0 по ходу игры с самарскими "Крыльями Советов", но нашли в себе силы свести матч вничью (2:2).

Источник: "Матч ТВ"


Федотов ЦСКА Ростов
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