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В "Зените" подтвердили возможное участие в турнире стран БРИКС

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В пресс-службе "Зенита" подтвердили, что команда может сыграть на турнире стран БРИКС.
"Это возможный вариант для товарищеского турнира на зимних сборах, уже несколько команд проявили свою заинтересованность", — сказали в пресс-службе "Зенита".

В "Зените" отметили, что в клубе продолжают работать по этому направлению, и подробности для СМИ будут сразу же, как появится конкретика. Отметим, что дата проведения соревнования пока не называется.

Турнир стран БРИКС должен пройти в Катаре.

Источник: РИА Новости.


Зенит
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