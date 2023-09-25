"Это возможный вариант для товарищеского турнира на зимних сборах, уже несколько команд проявили свою заинтересованность", — сказали в пресс-службе "Зенита".
В "Зените" отметили, что в клубе продолжают работать по этому направлению, и подробности для СМИ будут сразу же, как появится конкретика. Отметим, что дата проведения соревнования пока не называется.
Турнир стран БРИКС должен пройти в Катаре.
Источник: РИА Новости.
В "Зените" подтвердили возможное участие в турнире стран БРИКС
В пресс-службе "Зенита" подтвердили, что команда может сыграть на турнире стран БРИКС.