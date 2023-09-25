– Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все! В наше время люди за два–три дня приходили в норму и все сразу понимали! Что вы сюсюкаетесь с ним? Все сразу на свои места встанет, если его посадят на 15 суток. Вы забыли наши времена? Виноват – отвечай, не виноват – не отвечай. Все просто! – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
25 сентября Telegram-канал Mash распространил видео с участием нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса. По информации источника, 31-летний нидерландец устроил скандал в одном из отделений полиции в Москве. Как стало известно источнику, Промес прибыл в отдел после того, как узнал о задержании своих друзей по подозрению в нахождении в состоянии наркотического опьянения. Спартаковец, пытавшийся помочь товарищам, высказывал возмущения и претензии сотрудникам правоохранительных органов, а также громко скандалил и якобы пытался дать взятку полицейским за освобождение подозреваемых.
Пресс-служба "Спартака" оперативно выпустила заявление, что у Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Отмечалось, что появившееся видео записано в прошлом году. Напомним, Промес приговорен в Нидерландам к 18 месяцам лишения свободы за нанесение ножевого ранения своему кузену, совершенное в 2020 году. Несмотря на тюремный срок на родине, футболист продолжает выступать за московский "Спартак" и не собирается покидать Россию. Гендиректор "красно-белых" Олег Малышев заверил, что клуб окажет содействие Промесу при его желании получить паспорт РФ.
Канчельскис: посадите Промеса на 15 суток. Что вы сюсюкаетесь с ним?
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис, ныне занимающий пост гендиректора казахстанского "Тобола", отреагировал на скандальное видео с участием нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Навбахор"