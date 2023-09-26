– Как в клубе восприняли слова агента Тюкавина о том, что непродление контракта с "Динамо" не станет трагедией? Мы публичные слова агента Константина никак не воспринимаем. Он разговаривает с прессой, прессе интересен. Наши переговоры с Тюкавиным и разговоры агента с прессой – две параллельные линии.
Не думаю, что его высказывания влияют на ход переговоров. В какой стадии сейчас вопрос? В стадии общения, – цитирует Сафонова "СЭ".
Ранее Алексей Сафонов, агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина, признался прессе, что для стороны футболиста сборной России не станет трагедией срыв переговоров по поводу продления сотрудничества с московским клубом. Контракт "бело-голубых" с 21-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2023/24. Тюкавина связывают с "Зенитом" и ЦСКА.
Гафин: в "Динамо" публичные слова агента Тюкавина никак не воспринимают
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отреагировал на заявление Алексея Сафонова, агента нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина, по поводу переговоров о продлении контракта.
Фото: ФК "Динамо"