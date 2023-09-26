– Мне бы хотелось, чтобы они составляли конкуренцию нашим ведущим клубам, и они будут это делать. Но как только пойдут игры на выбывание в Кубке, то, боюсь, просто физически не будет сил играть на два фронта. Они должны быть в районе шестерки-восьмерки.
В настоящее время самарские "Крылья Советов" имеют на своем счету 18 набранных баллов. После девяти туров Российской Премьер-Лиги подопечные Игоря Осинькина занимают второе место в турнирной таблице. В последнем матче, состоявшемся 23 сентября, "Крылья Советов" дома победили "Сочи" со счетом 2:1. В десятом туре чемпионата страны "волжане" на своем поле сразятся с московским "Спартаком" – игра пройдет 1 октября.
Источник: Legalbet
Кобелев: у "Крыльев Советов" не будет сил играть на два фронта. Они должны быть в районе шестерки-восьмерки
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Кобелев высказался о перспективах самарской команды в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"