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Кобелев: у "Крыльев Советов" не будет сил играть на два фронта. Они должны быть в районе шестерки-восьмерки

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Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Кобелев высказался о перспективах самарской команды в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Мне бы хотелось, чтобы они составляли конкуренцию нашим ведущим клубам, и они будут это делать. Но как только пойдут игры на выбывание в Кубке, то, боюсь, просто физически не будет сил играть на два фронта. Они должны быть в районе шестерки-восьмерки.

В настоящее время самарские "Крылья Советов" имеют на своем счету 18 набранных баллов. После девяти туров Российской Премьер-Лиги подопечные Игоря Осинькина занимают второе место в турнирной таблице. В последнем матче, состоявшемся 23 сентября, "Крылья Советов" дома победили "Сочи" со счетом 2:1. В десятом туре чемпионата страны "волжане" на своем поле сразятся с московским "Спартаком" – игра пройдет 1 октября.

Источник: Legalbet


Крылья Советов Кобелев
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