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Боец Махно: вы рано списываете Джикию

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Боец ММА Алексей Махно высказался о защитнике "Спартака" Георгии Джикии.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Не кажется вам, что вы рано списываете Георгия. Да, несколько матчей "на ноль" совпало с его отсутствием. Мы же не знаем истинную причину его отсутствия, может, у него недомогание, какая-то травма, может, с Абаскалем поругался", — сказал Махно.

Махно заявил, что пора прекращать искать капитану красно-белых новую команду и списывать его со счётов в московской команде. 29-летний Джикия остался в запасе в двух последних матчах своей команды в чемпионате России по футболу, а все 90 минут отыграл лишь в четырёх матчах нынешнего сезона РПЛ.

Источник: Legalbet.


Джикия Спартак
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