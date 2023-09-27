- Вариант со стадионом отеля Titanic Marden Palace был предложен нам, но еще ничего не согласовано. Есть и другие варианты. Как уже упоминалось, мы ждем согласования более мелких деталей. Договор еще не заключен, - передает слова Отиено Sport24.
В октябре 2023 года сборная России проведет два товарищеских матча, вероятная встреча со сборной Кении должна стать вторым из них. Первая игра состоится 12 октября против национальной команды Камеруна и пройдет в Москве на домашнем стадионе столичного "Динамо" "ВТБ Арена".
Ранее появлялась информация о возможности проведения матча сборных России и Кении на территории одного из отелей Турции.
В Кении подтвердили, что игра с Россией может пройти на стадионе отеля
Глава Федерации футбола Кении Барри Отиено прокомментировал информацию, что игра со сборной России может пройти на стадионе турецкой гостиницы.
Фото: РФС