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В Кении подтвердили, что игра с Россией может пройти на стадионе отеля

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Глава Федерации футбола Кении Барри Отиено прокомментировал информацию, что игра со сборной России может пройти на стадионе турецкой гостиницы.
Фото: РФС
- Вариант со стадионом отеля Titanic Marden Palace был предложен нам, но еще ничего не согласовано. Есть и другие варианты. Как уже упоминалось, мы ждем согласования более мелких деталей. Договор еще не заключен, - передает слова Отиено Sport24.

В октябре 2023 года сборная России проведет два товарищеских матча, вероятная встреча со сборной Кении должна стать вторым из них. Первая игра состоится 12 октября против национальной команды Камеруна и пройдет в Москве на домашнем стадионе столичного "Динамо" "ВТБ Арена".

Ранее появлялась информация о возможности проведения матча сборных России и Кении на территории одного из отелей Турции.


Сборная России
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