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Колыванов: у нас много людей, которые попадают в РПЛ непонятно по каким причинам

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Главный тренер "Текстильщика" Игорь Колыванов считает, что много тренеров в РПЛ попадает по непонятным причинам.
Фото: "Чемпионат"
"У нас много людей, которые попадают в РПЛ непонятно по каким причинам. Кто их приглашает… Может, хотят что-то новенькое привнести в наш футбол — это их право", — сказал Колыванов.

Отметим, что Колыванов в последний раз работал в РПЛ в 2015 году, когда тренировал "Уфу", с которой вместе поднялся в элитный дивизион страны. Сейчас специалист работает во Второй лиге.

Источник: "Чемпионат".


Колыванов
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