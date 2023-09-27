"У нас много людей, которые попадают в РПЛ непонятно по каким причинам. Кто их приглашает… Может, хотят что-то новенькое привнести в наш футбол — это их право", — сказал Колыванов.
Отметим, что Колыванов в последний раз работал в РПЛ в 2015 году, когда тренировал "Уфу", с которой вместе поднялся в элитный дивизион страны. Сейчас специалист работает во Второй лиге.
Источник: "Чемпионат".
Колыванов: у нас много людей, которые попадают в РПЛ непонятно по каким причинам
Главный тренер "Текстильщика" Игорь Колыванов считает, что много тренеров в РПЛ попадает по непонятным причинам.
Фото: "Чемпионат"