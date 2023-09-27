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Аленичев: решение о допуске юношеских сборных показывает, что в УЕФА хотят возвращения России

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Бывший полузащитник и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отреагировал на решение исполкома УЕФА допустить юношеские сборные России U17 к участию в официальных международных турнирах.
Фото: ФК "Спартак"
– Вчерашнее решение УЕФА показывает, что в организации на самом деле хотят возвращения России. Причем поступательное движение заметно: пригласили судей на сборы и даже назначили Веру Опейкину на международный матч, пригласили юношеские команды на турниры развития. Теперь вот – следующий шаг. Если движение в этом направлении продолжится, то следующими по логике вещей должны быть молодежные и женские сборные. Хотя вряд ли это вопрос ближайших недель или месяцев.

Выступление под нейтральным флагом – не очень приятный, но необходимый компромисс. Но сейчас важно получить для наших ребят и девчонок право сыграть в официальных международных турнирах. Это важный стимул и фактор роста их спортивного мастерства, – цитирует Аленичева Sport24.

Напомним, 26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение допустить юношеские сборные России возрастной категории U17 к официальным международным турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. При этом УЕФА выставил ряд условий: выступления без флага страны, национального гимна и игровой формы. Кроме того, остается в силе запрет на проведение международных соревнований на территории РФ.

Дания, Швеция, Украина, Англия, Латвия и Польша оперативно отреагировали на решение УЕФА и объявили бойкот матчей против сборной России до 17 лет и против любых других отечественных команд в соревнованиях под эгидой организации.

С февраля 2022 года отечественные клубы и команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В отсутствие официальных соревнований россияне ограничиваются проведением товарищеских матчей с представителями Азии и Африки. В последней контрольной встрече национальная команда под руководством Валерия Карпина поделила очки с Катаром (1:1). Ожидается, что ближайшие игры сборная России проведет 12 и 16 октября против Камеруна и Кении соответственно. Пока официального подтверждения от РФС дат и мест проведения встреч с африканскими соперниками не было.


Сборная России Сборная России U17 Аленичев УЕФА
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