"Все знают, есть и другой кадр, где мы с Игорем, улыбаясь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поступать — для чего создавать такои? шум вокруг одного мгновения? Некоторые смешивают меня с грязью", — сказал Фернандес.
Спортсмен считает, что его смешивают с грязью лишь за то, что московская команда отказалась выкупать его контракт, а "Зенит" после этого открыл ему двери. Он уверен, что с тех самых пор вокруг него лишь один негатив, а кадр, который выдернут из контекста, лишь подтверждение этих слов.
Источник: Sport24.
Фернандес — о фото с Акинфеевым: все знают, что есть кадр, где мы жмем руки. Некоторые смешивают меня с грязью
Защитник "Зенита" Марио Фернандес прокомментировал своё скандальное фото с капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Фото: ПФК ЦСКА