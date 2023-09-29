– Делаю так с десяти лет – там молитовки. Для меня это очень важно. Всегда играю с распечатанным текстом молитв, замотанным на руке, – цитирует 23-летнего футболиста Sport24.
В текущем сезоне Умяров принял участие в 12 матчах в составе "Спартака" в чемпионате и Кубке России, не отметившись голевыми действиями.
После 8 сыгранных туров "Спартак" располагается на 4-й строчке, имея на счету 16 очков. "Крылья Советов" идут вторыми в чемпионате России с 18 очками. Встреча между волжанами и "красно-белыми" в рамках 10-го тура РПЛ пройдет в Самаре 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по Москве. Лидером таблицы является "Краснодар", на счету которого 21 очко. Тройку сильнейших клубов Премьер-Лиги замыкает "Зенит" с 17 очками в копилке.
В предыдущем туре чемпионата страны "Крылья Советов" в Самаре нанесли поражение "Сочи" со счетом 2:1, которое стало для команды Александра Точилина шестым подряд во всех турнирах. "Спартак" в столичном дерби на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" минимально обыграл "Динамо" (1:0). Отметим, что обе игры состоялись 23 сентября.
Умяров: всегда играю с распечатанным текстом молитв, замотанным на руке
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров объяснил, почему каждый раз перед выходом на футбольное поле целует свое запястье.
Фото: ФК "Спартак"