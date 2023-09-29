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Президент "Урала" Иванов – о судействе в матче с "Ростовом": катастрофа, их всех нужно взять и утопить

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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал работу судей в матче 10-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:2).
Фото: "Чемпионат"
– Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, их всех нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!

Напомним, сегодня, 29 сентября 2023 года, "Ростов" на своем поле сыграл против екатеринбургского "Урала". Матч открыл программу 10-го тура чемпионата России по футболу. Он завершился ничейным результатом – 2:2. Отметим, что арбитр поединка Роман Галимов на 30 минуте назначил пенальти в ворота гостей, а на 78 минуте судья удалил полузащитника уральцев Андрея Егорычева. При этом после матча главный тренер екатеринбургского клуба Виктор Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналиста во время флеш-интервью.

Источник: Sport24


Урал Ростов Иванов Г
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