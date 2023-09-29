– Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, их всех нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!
Напомним, сегодня, 29 сентября 2023 года, "Ростов" на своем поле сыграл против екатеринбургского "Урала". Матч открыл программу 10-го тура чемпионата России по футболу. Он завершился ничейным результатом – 2:2. Отметим, что арбитр поединка Роман Галимов на 30 минуте назначил пенальти в ворота гостей, а на 78 минуте судья удалил полузащитника уральцев Андрея Егорычева. При этом после матча главный тренер екатеринбургского клуба Виктор Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналиста во время флеш-интервью.
Источник: Sport24
Президент "Урала" Иванов – о судействе в матче с "Ростовом": катастрофа, их всех нужно взять и утопить
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал работу судей в матче 10-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:2).
Фото: "Чемпионат"