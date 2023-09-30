Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Локомотив
14:15
Нижний НовгородНе начат
Рубин
16:30
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
14:30
Брайтон энд ХоувНе начат
Ньюкасл
17:00
БернлиНе начат
Борнмут
17:00
АрсеналНе начат
Вест Хэм
17:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
17:00
Манчестер СитиНе начат
Эвертон
17:00
Лутон ТаунНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
Тоттенхэм
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
15:00
ВильярреалНе начат
Райо Вальекано
17:15
МальоркаНе начат
Жирона
19:30
Реал МадридНе начат
Реал Сосьедад
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
16:00
НаполиНе начат
Милан
19:00
ЛациоНе начат
Салернитана
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
16:30
УнионНе начат
Вольфсбург
16:30
АйнтрахтНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Бохум
16:30
Боруссия МНе начат
Кёльн
16:30
ШтутгартНе начат
РБ Лейпциг
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
18:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
МарсельНе начат

Салтыков: в "Чертаново" рубились 5 на 5 в манеже со старшим годом, уходили с травмами. В РПЛ такого нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Крыльев Советов" Никита Салтыков назвал самое приятное воспоминание со времён "Чертаново".
Фото: "Чемпионат"
"Самое классное воспоминание [из "Чертаново"] ? когда мы пять на пять зарубались со старшим годом в манеже. Пацаны с травмами оттуда уходили, никто не хотел проигрывать — накал сумасшедший, в РПЛ такого нет", — сказал Салтыков.

Напомним, спортсмен находился в структуре "Чертаново" с 2019 по 2022 год, а затем оказался в "Крыльях Советов", которые в прошлом сезоне отправляли футболиста на правах аренды в "Звезду" из Санкт-Петербурга и тольяттинский "Акрон". В нынешнем сезоне за самарскую команду Салтыков в 12 матчах забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: "Чемпионат".


Чертаново Крылья Советов Салтыков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится