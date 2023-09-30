"Самое классное воспоминание [из "Чертаново"] ? когда мы пять на пять зарубались со старшим годом в манеже. Пацаны с травмами оттуда уходили, никто не хотел проигрывать — накал сумасшедший, в РПЛ такого нет", — сказал Салтыков.
Напомним, спортсмен находился в структуре "Чертаново" с 2019 по 2022 год, а затем оказался в "Крыльях Советов", которые в прошлом сезоне отправляли футболиста на правах аренды в "Звезду" из Санкт-Петербурга и тольяттинский "Акрон". В нынешнем сезоне за самарскую команду Салтыков в 12 матчах забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Источник: "Чемпионат".
Салтыков: в "Чертаново" рубились 5 на 5 в манеже со старшим годом, уходили с травмами. В РПЛ такого нет
Нападающий "Крыльев Советов" Никита Салтыков назвал самое приятное воспоминание со времён "Чертаново".
Фото: "Чемпионат"