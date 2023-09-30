"В "Пари НН" небольшое количество ребят-иностранцев, но тем не менее, если кто-то из них решит получить паспорт РФ, то наш клуб приложит все силы, чтобы им помочь", — сказал Мелик-Гусейнов.
Функционер отметил, что пока в клуб из легионеров никто не обращался с таким вопросом. Он отметил, что сейчас у нижегородцев из иностранцев есть паспорт РФ только у Мамаду Майга, однако тот всё равно считается легионером.
Источник: Sport24.
В "Пари НН" окажут содействие иностранным игрокам для получения паспорта РФ
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что если кто-то из легионеров захочет получить паспорт РФ, клуб окажет содействие в этом вопросе.
Фото: личный архив