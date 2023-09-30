Sky Sports: УЕФА намеревается подавить бойкоты стран, не желающих играть с россиянами

Руководство УЕФА намеревается воздействовать на футбольные власти стран, выступающие против матчей с российскими командами.



Фото: УЕФА

Ранее Исполком УЕФА принял решение о допуске молодёжных команд из России на международные турниры. Сообщалось, что принять участие в соревнованиях смогут команды U-17.



Но после этого сразу несколько стран сообщили о бойкоте матчей с российскими командами. К бойкоту присоединились Англия, Швеция, Украина, Норвегия, Польша и другие страны.



По данным SkySport, в УЕФА считают неправильной позицию этих стран. Теперь УЕФА намеревается воздействовать на футбольные федерации с целью решения данной проблемы.