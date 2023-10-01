"Думаю, что Мантуан способен сейчас проявлять лидерские качества и потащить "Зенит" за собой", — сказал Гарсия.
В нынешнем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 13 матчах, в которых забил три мяча и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает через четыре сезона.
Источник: Metaratings.
Агент Мантуана: Густаво способен сейчас проявлять лидерские качества и потащить "Зенит" за собой
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Зенита" Густаво Мантуана, считает, что полузащитнику по силам взять на себя лидерские качества в команде.
Фото: ФК "Зенит"