"Сейчас мы уже можем однозначно сказать, что "Зенит" не выглядит единоличным фаворитом в чемпионате", — отметил Мостовой.
Напомним, действующий чемпион России набрал в 10 турах 17 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место, которое в случае побед "Спартака" и "Динамо" превратится в шестое. На третьей строчке располагается "Локомотив" (18 очков), выше — "Крылья Советов* (18) и "Краснодар" (24).
* — матч в запасе.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Ал. Мостовой: можем однозначно сказать, что "Зенит" не выглядит единоличным фаворитом
Футбольный эксперт Александр Мостовой считает, что действующего чемпиона России "Зенит" теперь нельзя считать единоличным фаворитом на победу.
Фото: "Чемпионат"