"Слова главного тренера команды преподнесены журналистом так, что он допускает возможный переход данного футболиста в "Локомотив". Но это не соответствует действительности: в клубе нет разговоров и, тем более, переговоров с кем-либо о возможном трансфере Джикии", – передаёт слова Загуменнова "Матч ТВ".
Напомним, что в одном из интервью главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов, отвечая на вопрос о желании видеть в своей команде Джикию, сказал, что он хочет защитника, который сможет усилить их команду.
Контракт капитана "Спартака" рассчитан до 31 мая 2024 года. Клуб ещё не объявлял, что они продлевают свои отношения с Джикией.
Защитник перешёл в красно-белую команду из пермского "Амкара" в 2017 году. За "Спартак" Георгий провёл 211 матчей во всех турнирах. За это время Джикия забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. В сезоне 2023/2024 игрок сыграл 6 матчей в РПЛ.
Пресс-служба "Локомотива": клуб не ведёт переговоры с Джикией
Глава пресс-служба московского "Локомотива" Артем Загумённов заявил, что железнодорожники не ведут переговоры с центральным защитником "Спартака" Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"