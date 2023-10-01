Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Крылья Советов
4 - 0 4 0
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Торпедо
2 - 3 2 3
ЛенинградецЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Шинник
1 - 2 1 2
ТюменьЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
3 - 3 3 3
ГранадаЗавершен
Алавес
0 - 2 0 2
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
3 - 0 3 0
ЭмполиЗавершен
Удинезе
2 - 2 2 2
ДженоаЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
4 - 2 4 2
ВердерЗавершен
Фрайбург
2 - 0 2 0
АугсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
2 - 0 2 0
ЛионЗавершен
Тулуза
3 - 0 3 0
МецЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен
Лорьян
0 - 3 0 3
МонпельеЗавершен

Пресс-служба "Локомотива": клуб не ведёт переговоры с Джикией

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Глава пресс-служба московского "Локомотива" Артем Загумённов заявил, что железнодорожники не ведут переговоры с центральным защитником "Спартака" Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"
"Слова главного тренера команды преподнесены журналистом так, что он допускает возможный переход данного футболиста в "Локомотив". Но это не соответствует действительности: в клубе нет разговоров и, тем более, переговоров с кем-либо о возможном трансфере Джикии", – передаёт слова Загуменнова "Матч ТВ".

Напомним, что в одном из интервью главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов, отвечая на вопрос о желании видеть в своей команде Джикию, сказал, что он хочет защитника, который сможет усилить их команду.

Контракт капитана "Спартака" рассчитан до 31 мая 2024 года. Клуб ещё не объявлял, что они продлевают свои отношения с Джикией.

Защитник перешёл в красно-белую команду из пермского "Амкара" в 2017 году. За "Спартак" Георгий провёл 211 матчей во всех турнирах. За это время Джикия забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. В сезоне 2023/2024 игрок сыграл 6 матчей в РПЛ.


Локомотив Спартак Джикия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится